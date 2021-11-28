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Spor Gaziantep FK-Konyaspor maç sonucu
Spor

Gaziantep FK-Konyaspor maç sonucu

Gaziantep FK maçı ne oldu? Süper Lig'in 14.haftasında Gaziantep FK sahasında İttifak Holding Konyaspor konuk etti. Peki, Gaziantep maçı ne oldu? Gaziantep-Konyaspor maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:53:00 -
Gaziantep FK-Konyaspor maç sonucu

Süper Lig'de 14.hafta tüm hızıyla sürüyor. Gaziantep Fk sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Gaziantep FK-Konyaspor maç sonucu

Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in kale alanına gönderdiği topa M'Poku hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada Kitsiou'nun ön direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir vurdu, top direkten döndü.

17. dakikada Gaziantep FK, eşitliği sağladı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ön direğe gönderdiği topu Caulker kafayla filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada Maxim ceza sahasına girerken topu solundaki Dicko'nun önüne bıraktı. Dicko'nun şutunda top auta gitti.

48. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

51. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Maxim topu sağ kanattan bindiren Hamza Mendyl'ın önüne bıraktı. Çizgiye inen Hamza Mendyl'ın kale alanına çevirdiği topu Muhammet filelere gönderdi. 2-1

56. dakikada sağ çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim'in kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda top auta gitti.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Dicko topu ceza sahasını çaprazdan gören Maxim'in önüne bıraktı. Maxim, topu Recep Niyaz'a verdi. Recep'in şutunda top auta gitti.

71. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cikalleshi, soldan topla birlikte içeriye doğru kat ederek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı. 2-2

84. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Endri Çekiçi'den önce araya giren Djilobodji kornere gönderdi.

85. dakikada Gaziantep FK, bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve topu bekletmeden kale alanına çevirdi. Kale alanında topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda top filelere gitti. 3-2

90+1. dakikada sol kanattan Sagal topla birlikte rakip ceza sahasına kadar sokularak şutunu attı. Savunmadan dönen top Maxim'de kaldı. Maxim'in sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

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