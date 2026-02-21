Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde yüzyılın sosyal konut projesi için kuralar çekildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde yürütülen “Yüzyılın Sosyal Konut Projesi 500 bin Sosyal Konut” kapsamında Gaziantep’te yapılacak konutların hak sahipleri kura çekimiyle belli oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projenin kura takvimi planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kamil Ocak Spor Salonu’nda düzenlenen kura törenindeki ilk talihliler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un butona basmasıyla belirlendi.

ŞEHİR MERKEZİNDE 12 BİN, İLÇELERDE İSE BİN 890 KONUT İÇİN KURALAR ÇEKİLDİ

Proje kapsamında Gaziantep merkezde 12 bin, Araban’da 80, İslahiye’de 330, Karkamış’ta 30, Nizip’te 750, Nurdağı’nda 200, Oğuzeli’nde 300 ve Yavuzeli’nde 200 konut olmak üzere toplam 13 bin 890 sosyal konutun hak sahipleri belli oldu. Bugün gerçekleştirilen kura ile proje kapsamında toplam konut sayısı 312 bin 290’a yükseldi.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 455 bin konut tamamlanırken, Gaziantep’te ise 31 bin konut teslim edildi. Yapımı tamamlanan 455 bin afet konutunun 351 milyar liralık altyapı bedelinin kamu kaynaklarıyla karşılandığı projede, kalan bedel üzerinden vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulanıyor. Toplam konut maliyetinin yaklaşık yüzde 65’i devlet tarafından karşılanıyor.

HAK SAHİPLERİNDEN 2 YIL BOYUNCA ÖDEME ALINMAYACAK

Projede belirlenen hak sahiplerinden iki yıl boyunca ödeme alınmayacak. Anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ödemeler, 18 yıl vadeyle ve sabit taksit sistemiyle yapılacak. Aylık taksi tutarı ise 8 bin 750 lira olacak.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri noter onayından geçirilerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak. Hak sahipleri sözleşme imzalama ve ödeme süreçlerine ilişkin bilgilendirilecek.

BAKAN KURUM: DEPREMDEN SONRAKİ 46’NCI GÜNDE İLK YUVALARIMIZIN TEMELLERİNİ GAZİANTEP’TE ATTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te düzenlenen kura töreninde yaptığı konuşmada, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kentte 13 bin 890 konutun hak sahiplerini belirlediklerini söyledi.

Deprem sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk olarak Nurdağı ve İslahiye’ye ulaştıklarını belirterek, “Depremden sonraki 46’ncı günde ilk yuvalarımızın temellerini Gaziantep’imizde attık” dedi.

Gaziantep’te 31 bin, deprem bölgesinin tamamında ise 455 bin konutun tamamlandığını ifade eden Kurum, çalışmaların yalnızca konutlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Sadece konut değil; çarşısıyla, meydanıyla, sosyal donatıları ve altyapısıyla bütüncül bir yeniden inşa seferberliği yürüttük” diye konuştu.

KONUTLAR, MART 2027’DE TESLİM EDİLECEK

İki yıl içinde 455 bin konutun tamamlandığını belirten Kurum şunları söyledi:

“Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek bir kapasiteye sahibiz. Gaziantep merkezde 12 bin, Araban’da 80, İslahiye’de 330, Karkamış’ta 30, Nizip’te 750, Nurdağı’nda 200, Oğuzeli’nde 300 ve Yavuzeli’nde 200 konutun hak sahiplerini kura ile belirliyoruz. Konutlar, Mart 2027’de teslim edilecek.”

ŞAHİN: GAZİANTEP SADECE KENDİ YARASINI SARMAKLA KALMADI, DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 İL İÇİN DE BİR KOORDİNASYON MERKEZİYDİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 6 Şubat sabahı büyük bir felaket yaşadıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

“6 Şubat sabahı saat 04.17’de büyük bir felaket yaşadık. O andan itibaren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kriz koordinasyonumuzu başlattık. Önceliğimiz Nurdağı ve İslahiye’de enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmaktı. Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte sahada olduk ve hiçbir anı boş geçirmedik. Gaziantep sadece kendi yarasını sarmakla kalmadı, deprem bölgesindeki 11 il için de bir koordinasyon merkezi oldu. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve tüm kamu kurumlarımızla birlikte ihtiyaç olan her noktaya hızlı şekilde ulaştık. Bu süreçte milletimizin dayanışması en büyük gücümüz oldu. Depremin ardından şehrimizi ayağa kaldırmak için konutlardan altyapıya, tarihi eserlerden sosyal donatılara kadar kapsamlı bir çalışma yürüttük. Gaziantep’te 31 binin üzerinde deprem konutunu teslim ettik. Camilerimizi, hanlarımızı, kültürel mirasımızı ve mahallelerimizi yeniden inşa ediyoruz. Bu başarı, güçlü devlet iradesi ve yerel yönetimlerin koordinasyonuyla ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliği ve bakanlarımızın desteğiyle süreci planlı ve kararlı şekilde yürüttük. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Gaziantep geçmişte olduğu gibi bu zor süreçte de birlik içinde hareket etti. Bir olduk, beraber olduk ve şehrimizi yeniden ayağa kaldırdık.”

VALİ ÇEBER: BU TABLO GÜÇLÜ BİR DEVLET İRADESİNİN SONUCUDUR

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Bakan Murat Kurum’un Gaziantep’e her gelişinin ya önemli bir projenin başlangıcı ya da bir sorunun çözümü için atılan ilk adım olduğuna işaret ederek, “Depremin ilk gününden itibaren Bakanımızın şehrimizle kurduğu güçlü bağı biliyoruz. Gaziantep’i artık çok iyi tanıyor. O gün yaşadıklarımızı birlikte gördük, birlikte mücadele ettik. Sadece iki yıl önce Nurdağı’nda, İslahiye’de vatandaşlarımız başını sokacak bir konteyner arıyordu. Bugün ise afet konutlarının büyük bölümünü tamamlamış bir şehir olarak sosyal konutları konuşuyoruz. Bu tablo güçlü bir devlet iradesinin ve kararlı bir koordinasyonun sonucudur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımızın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Gaziantep yeniden ayağa kalktı. Böyle bir devletin valisi olmaktan, böyle bir milletin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Şehrimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TOKİ BAŞKANI: GAZİANTEP’E YAKLAŞIK 311 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Başkanı Levent Sungur, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye 455 bin konut inşa ettiklerini dile getirerek, “Gaziantep’e yaklaşık 311 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Yüz Yılın Sosyal Konut hamlesi kapsamında bugün 13 bin 890 ailemizi noter huzurunda belirleyeceğiz. Sosyal konut projelerimiz kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

ELİTAŞ: 6 ŞUBAT’TA MİLLETİMİZİN NASIL KENETLENDİĞİNİ GÖRDÜK

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, 6 Şubat depremlerinin sonrasında devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu anımsatarak, “Bakanlarımız, milletvekillerimiz ve kurumlarımız deprem bölgesinde koordinasyonu sağladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vererek milletvekillerimizi sahaya gönderdi. Zor zamanlarda milletimizin nasıl kenetlendiğini hep birlikte gördük” şeklinde konuştu.

GÜL: DEPREMZEDELERİN NEYE İHTİYACI VARSA HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin şartların zor olduğu bir süreçte Gaziantep’te koordinasyonu başlattığına dikkati çekerek, “11 ilde kimin neye ihtiyacı varsa hızlı şekilde müdahale edildi. Gaziantep’te bugün de 13 bin 890 sosyal konut için kura çekiyoruz. Devletimiz milletinin yanındadır ve olmaya devam edecektir” dedi.