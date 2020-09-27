Gaziantep, 1 puanı son anda kurtardı
Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe-Gaziantep FK arasında oynanan müsabaka 2-2 sona erdi.
7. dakikada sağ kanattan Güray’ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti : 0-1.
İlk yarı 0-1 sona erdi.
50. dakikada Tripic, topu kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner’in vuruşunda top filelere gitti: 1-1
61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro’nun yaptığı ortada Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1
89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan’la mücadeleye giren Maxim’in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90+1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2
Karşılaşma 2-2 sona erdi.