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Spor Gaziantep, 1 puanı son anda kurtardı
Spor

Gaziantep, 1 puanı son anda kurtardı

Süper Lig’in 3. haftasında Göztepe-Gaziantep FK arasında oynanan müsabaka 2-2 sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 11:14:00 -
Gaziantep, 1 puanı son anda kurtardı

7. dakikada sağ kanattan Güray’ın aktardığı topla penaltı noktası yakınında buluşan Muhammet’in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti : 0-1.

İlk yarı 0-1 sona erdi.

50. dakikada Tripic, topu kale önüne gönderdi. Müsait durumdaki Soner’in vuruşunda top filelere gitti: 1-1

61. dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mossoro’nun yaptığı ortada Ideye, savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

89. dakikada ceza sahası içinde Alpaslan’la mücadeleye giren Maxim’in yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Yasin Kol, beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı 90+1. dakikada kullanan Maxim, takımının beraberlik golünü kaydetti: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

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