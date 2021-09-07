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Siyaset Gazetesinde Binali Yıldırım'a hakaret ettirmişti! Aydın Doğan, Yıldırım ile düğünde yanyana oturdu
Siyaset

Gazetesinde Binali Yıldırım'a hakaret ettirmişti! Aydın Doğan, Yıldırım ile düğünde yanyana oturdu

Başbakanlığı döneminde, sahibi olduğu Hürriyet gazetesi ile Kanal D televizyonunda onu hedef alan Aydın Doğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın oğlunun düğün töreninde, Yıldırım ile aynı masaya oturdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 00:28:00 - 2021-09-07 00:34:59
Gazetesinde Binali Yıldırım'a hakaret ettirmişti! Aydın Doğan, Yıldırım ile düğünde yanyana oturdu

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın oğlu düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Gazetesinde defalarca hakaret ettirmişti, aynı masada oturdu!

Düğün törenine Aydın Doğan da katıldı. Doğan Medya'nın sahibi iken dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı yönetimindeki Hürriyet gazetesi ve Kanal D televizyonunda hedef alan Aydın Doğan, Binali Yıldırım ile aynı masaya oturdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı düğünde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuklar arasında yer aldı.

Aydın Doğan bir dönem medyası aracılığıyla Binali Yıldırım'a hakaret ediyordu

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