Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli'nde ilk ışık göründü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlığın şehir içi raylı sistem alanında yaptığı yatırımların özel bir örneği olan Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nda önemli bir dönüm noktasında olduklarını söyledi.

Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çift tüple 68 kilometreyi aşan tünel kazım çalışmalarımızın ardından Gayrettepe İstasyonuna ulaşıyoruz. Teşriflerinizle 18 Ocak'ta ilk ray kaynağını gerçekleştirdiğimiz bu projede tünel kazma makine sayısı ve hızında dünya rekorlarını kırdık. Yapım hızında kırdığımız rekoru, işletme hızında da ayrıca kıracağız. 37,5 kilometrelik hattımızda 9 istasyon arasında önce tam otomatik, ardından sürücüsüz trenlerimiz, saatte 120 kilometrelik hızla metro hız rekorunu kıracaklar. Her gün 600 bin hemşehrimiz, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasını 35 dakika gibi kısa bir sürede kat edecekler. Bu rakam da Türkiye’nin birçok şehrinin merkezi nüfusundan fazladır. Metro hattımız, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy ilçelerimizin sınırlarından geçerken, şehir içi karayolu trafik yükünü önemli oranda azaltacaktır. Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattındaki yolcu ulaşımı, daha kolay, daha konforlu ve daha hızlı olacaktır.

Bu proje tamamlandığında ayrıca; Gayrettepe İstasyonu'nda Yenikapı-Taksim-Hacıosman hattı ve metrobüs ile, bu hattın devamı olan ve yapımı devam etmekte olan, Havalimanı-Halkalı hattında bulunan Kayaşehir İstasyonundan Başakşehir Şehir Hastanesine entegrasyon sağlanacak, Kağıthane İstasyonunda; Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı ile, İstanbul Havalimanı İstasyonunda ise; yüksek hızlı tren hattı ile yolcu transferi mümkün olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu da belirtmekte fayda görmekteyim ki; projemiz, dünyanın tamamını derinden etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığımız tedbirlerle ilerlemektedir. Kovid-19 salgını nedeniyle bu hat tünel kazılarımızda, çalışanların yaşam alanlarında, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önemli düzenlemeler getirdik."

"Şu anda da İstanbul'da 233 kilometre raylı sistem hizmet vermektedir"

Şantiyelere giriş çıkışlar kısıtlanırken, tüm çalışanların sağlık kontrollerinin de titizlikle yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, Türkiye genelinde bulunan binin üzerindeki şantiyede, önce sağlık, önce çalışan ve önce iş güvenliği ilkesi ile hareket edildiğini belirtti.

Karaismailoğlu, "Bugün, teşriflerinizle gerçekleştirilen bu tören, buna güzel bir örnektir. Keza sizlerin sayesinde kent içi raylı sistem ağımızda İstanbul, her zaman bir numara olmuştur. Şu anda da İstanbul'da 233 kilometre raylı sistem hizmet vermektedir." diye konuştu.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul genelinde yapımı devam eden 85 kilometrelik metro hattı projelerimiz tamamlandığında İstanbul kent içi raylı sistem uzunluğu tam 318 kilometreye ulaşacaktır. Şu anda içerisinde bulunduğumuz 37,5 kilometrelik Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısıyla birlikte yaklaşık 9 kilometrelik Bakırköy (İDO) - Bahçelievler - Kirazlı Metrosu 32 kilometrelik İstanbul Havalimanı - Halkalı Raylı Sistem Bağlantısı ve 7,5 kilometrelik Sabiha Gökçen Havalimanı Demiryolu Bağlantısı çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir.

Yine sizin talimatlarınızla, inşallah, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının yapımı da yine bize nasip olacak. Türkiye'nin her bölgesinde, halkımızın ihtiyacı olan her lokasyonda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ulaşım, iletişim ve haberleşme yatırımları başta olmak üzere, her türlü hizmette İstanbul halkının yanında ve yakınında olmaya devam edeceğimizi belirtiyor, projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor, dünyadaki bütün annelere mutlu, sağlıklı huzurlu bir ömür diliyorum."