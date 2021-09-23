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Gündem Gaybubet evlerinde 4 bin 15 FETÖ’cü yakalandı
Gündem

Gaybubet evlerinde 4 bin 15 FETÖ’cü yakalandı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından kaçan örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:45:00 -
Gaybubet evlerinde 4 bin 15 FETÖ’cü yakalandı

Güvenlik güçlerince örgüt üyelerinin saklandığı "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine bugüne kadar 265 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 bin 15 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 2 bin 390'ı tutuklandı, 1322'si hakkında adli kontrole hükmedildi, 303'ü serbest bırakıldı. FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya da Çanakkale'de hücre evinde yakalandı.

Gülen'in yeğeni de yakalananlar arasında

Örgütün güncel yapılanma ile gaybubet evleri sorumlusu olduğu ve hücre evlerinde saklananlara finansal destek sağladığı tespit edilen Mehmet Biricik ise İstanbul'daki hücre evinde gözaltına alındı. Ayrıca hücre evlerinde yakalananlar arasında sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen de bulunuyor.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgüt mensuplarının deşifre olmadan saklanmalarına yönelik önlemler alınması talimatı üzerine bu hücre evlere yerleşen FETÖ’cüler, "gaybubet" adını verdikleri hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendiriyor.

1 dakikası 1 gün ibadetmiş!

Terör örgütü tarafından FETÖ’cülere gönderilen mesajlarda, hücre evlerinde saklanmanın ibadet sayılacağı belirtilirken bir mesajda bu konuyla ilgili, "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor” ifadeleri yer alıyor.

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