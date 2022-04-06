  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Ganalı genç hafızların izlenme rekoru kıran videosu!
İSLAM

Ganalı genç hafızların izlenme rekoru kıran videosu!

Ganalı genç hafızların sosyal medyadan paylaştığı video, rekor kırarak 20 milyondan fazla izlendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 02:34:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ganalı genç hafızlar Kur'an-ı Kerim çalışması yaparak o anları videoya kaydetti.

Hafızlar içi su dolu bir poşetle iğneyi hazır bulundururken, sandalyeye oturan arkadaşlarına, bir ayet-i kerime okudu. Aralarında geliştirdikleri oyuna göre, ayet-i kerimenin devamındaki ayetleri okuyamayan hafızın başına su dökülüyor.

'Hafızlığımızı tazelemek istedik'

Ganalı hafız gençlerin sosyal medyadan paylaştığı video rekor kırarak 20 milyondan fazla izlendi. Videoyu TikTok'a yükleyen hafızlardan Swabira, "meydan okuma" adı verilen akımı kendilerine uyarladıklarını söyledi.

Genç hafız, Anadolu Ajansı Gana muhabirine şu açıklamayı yaptı:

Hepimiz hafız olduğumuz için hafızlığımızı tazelemek istedik. O yüzden bu meydan okumada şarkılar yerine Kur’an-ı Kerim ayetleri kullandık.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay