Ganalı genç hafızların izlenme rekoru kıran videosu!
Ganalı genç hafızların sosyal medyadan paylaştığı video, rekor kırarak 20 milyondan fazla izlendi.
Yeniakit.com.tr
Ganalı genç hafızlar Kur'an-ı Kerim çalışması yaparak o anları videoya kaydetti.
Hafızlar içi su dolu bir poşetle iğneyi hazır bulundururken, sandalyeye oturan arkadaşlarına, bir ayet-i kerime okudu. Aralarında geliştirdikleri oyuna göre, ayet-i kerimenin devamındaki ayetleri okuyamayan hafızın başına su dökülüyor.
'Hafızlığımızı tazelemek istedik'
Ganalı hafız gençlerin sosyal medyadan paylaştığı video rekor kırarak 20 milyondan fazla izlendi. Videoyu TikTok'a yükleyen hafızlardan Swabira, "meydan okuma" adı verilen akımı kendilerine uyarladıklarını söyledi.
Genç hafız, Anadolu Ajansı Gana muhabirine şu açıklamayı yaptı:
Hepimiz hafız olduğumuz için hafızlığımızı tazelemek istedik. O yüzden bu meydan okumada şarkılar yerine Kur’an-ı Kerim ayetleri kullandık.