  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gana'da sel 5 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 02:41:20 -
Gana'da sel 5 can aldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Gana'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Akra'da iki gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Selde 5 kişi hayatını kaybederken, birçok kişiden haber alınamıyor.

Yüzlerce ev ve araçların sular altında kaldığı selde, yollar ve köprüler hasar gördü.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Basın Sözcüsü George Ayisi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı