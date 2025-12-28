Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

Gana'da kendisini "Ebu Nuh" olarak tanıtan ve 25 Aralık'ta dünyanın büyük bir tufanla sular altında kalacağını iddia ederek halktan "kurtuluş gemisi" yapma bahanesiyle para toplayan şahıs, kehaneti boşa çıkınca rap konserinde ortaya çıktı.

Binlerce kişiyi sel felaketi korkusuyla kandırıp gemi inşaatları için bağış toplayan, bu süreçte lüks araçlar satın aldığı iddia edilen Ebo Noah, ünlü rapçi Sarkodie'nin konserinde sahneye fırlayarak pişkin bir açıklamaya imza attı.

Takipçilerine "Tufandan bir yıllığına kurtulduk, dualarım kabul oldu ve Tanrı insanlığa süre verdi" diyen sahte peygamber, felaket bekleyen müridlerini şaşkına çevirerek "Şimdi parti zamanı" ifadelerini kullandı. Topladığı paralarla inşa ettiği derme çatma ahşap teknelerin önünde Noel kutlaması yapacağını duyuran şahsın, kıyamet kopmadan hemen önce 2025 model Mercedes satın alması ise bölgede "vurgun" tartışmalarını alevlendirdi.