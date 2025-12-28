  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

AB’ye uyarı: NATO’dan ayrı yol, Avrupa’ya zarar verir

Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

İstanbul Esenyurt'ta otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İran'dan İsrail'e Somaliland tepkisi

Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!

Zekeriya Yapıcıoğlu Akit TV’de yorumladı! Kürtlerin ayrı devlete bakış açısı

İngiliz hastanelerinden Faşizm kaçışı

Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı

Bakan Tunç, bebeğiyle keşfe çıkan hakimi tebrik etti 'Gurur duyduk'
Sosyal Medya Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi
Sosyal Medya

Gana'da sahte peygamber skandalı! Tufan kopmadı, paraları toplayan Ebu Nuh rap konserinde "parti" dedi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Gana'da kendisini "Ebu Nuh" olarak tanıtan ve 25 Aralık'ta dünyanın büyük bir tufanla sular altında kalacağını iddia ederek halktan "kurtuluş gemisi" yapma bahanesiyle para toplayan şahıs, kehaneti boşa çıkınca rap konserinde ortaya çıktı.

Gana'da kendisini "Ebu Nuh" olarak tanıtan ve 25 Aralık'ta dünyanın büyük bir tufanla sular altında kalacağını iddia ederek halktan "kurtuluş gemisi" yapma bahanesiyle para toplayan şahıs, kehaneti boşa çıkınca rap konserinde ortaya çıktı.

Binlerce kişiyi sel felaketi korkusuyla kandırıp gemi inşaatları için bağış toplayan, bu süreçte lüks araçlar satın aldığı iddia edilen Ebo Noah, ünlü rapçi Sarkodie'nin konserinde sahneye fırlayarak pişkin bir açıklamaya imza attı.

 

Takipçilerine "Tufandan bir yıllığına kurtulduk, dualarım kabul oldu ve Tanrı insanlığa süre verdi" diyen sahte peygamber, felaket bekleyen müridlerini şaşkına çevirerek "Şimdi parti zamanı" ifadelerini kullandı. Topladığı paralarla inşa ettiği derme çatma ahşap teknelerin önünde Noel kutlaması yapacağını duyuran şahsın, kıyamet kopmadan hemen önce 2025 model Mercedes satın alması ise bölgede "vurgun" tartışmalarını alevlendirdi.

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı
Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

Sosyal Medya

Hindistan'da tavukların gizemli ölümü! Ağızlarından ateş çıktı

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti
İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Sosyal Medya

İstanbul’da şaşkına çeviren görüntü! Markete giren inekler meyve-sebze reyonunu talan etti

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti
Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

Sosyal Medya

Türk bayrağında skandal hareketler! Uygunsuz görüntüler pes dedirtti

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor
İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Sosyal Medya

İETT’deki kadının yaptığı şoke etti! Sosyal medya onu konuşuyor

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı
Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Sosyal Medya

Diş teli bakın ne işe yarıyor! Sosyal medyada paylaşım ilgi topladı

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?
Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

Sosyal Medya

Bu nasıl şerefsizlik! Bir baba Müslüman oğluna bunu yapar mı?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23