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Spor Galler-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? Galler Ukrayna maçı CANLI İZLE
Spor

Galler-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? Galler Ukrayna maçı CANLI İZLE

Futbolseverler Galler ile Ukrayna arasında oynanacak Dünya Kupası play-off final maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Galler Ukrayna maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-06-05 14:58:00 -
Galler-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? Galler Ukrayna maçı CANLI İZLE

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Ukrayna, deplasmanda İskoçya'yı 3-1 mağlup etti. Play-off finalinde Ukrayna, Galler ile eşleşti. Peki, Galler Ukrayna maçı ne zaman?

Galler-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? Galler Ukrayna maçı CANLI İZLE

Ukrayna Milli Takımı maçları savaş sebebiyle uzun süredir erteleniyordu. İskoçya'yı mağlup eden Ukrayna play-off finalinde Galler ile karşılaşacak. Galler Ukrayna maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Maç Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak S Sport'tan naklen yayımlanacak. Maçı kazanan ekip adını 2022 Dünya Kupası'na yazdıracak.

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Bugün kimin maçı var? Günün maçları 5 Haziran Pazar

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