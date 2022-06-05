Galler-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? Galler Ukrayna maçı CANLI İZLE
Futbolseverler Galler ile Ukrayna arasında oynanacak Dünya Kupası play-off final maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Galler Ukrayna maçı hangi kanalda?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off yarı finalinde Ukrayna, deplasmanda İskoçya'yı 3-1 mağlup etti. Play-off finalinde Ukrayna, Galler ile eşleşti. Peki, Galler Ukrayna maçı ne zaman?
Galler-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? Galler Ukrayna maçı CANLI İZLE
Ukrayna Milli Takımı maçları savaş sebebiyle uzun süredir erteleniyordu. İskoçya'yı mağlup eden Ukrayna play-off finalinde Galler ile karşılaşacak. Galler Ukrayna maçı TSİ 19.00'da başlayacak. Maç Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak S Sport'tan naklen yayımlanacak. Maçı kazanan ekip adını 2022 Dünya Kupası'na yazdıracak.