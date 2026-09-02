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Spor Galibiyetle henüz tanışmayan Sivasspor'da istifa açıklaması! İsmet Taşdemir: Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız
Spor

Galibiyetle henüz tanışmayan Sivasspor'da istifa açıklaması! İsmet Taşdemir: Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız

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Galibiyetle henüz tanışmayan Sivasspor'da istifa açıklaması! İsmet Taşdemir: Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız

2-0 geride oldukları Mardin 1969 Spor maçından 1 puanla ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir’den istifa açıklaması geldi. Taşdemir, "5 hafta bitti ve galibiyetle tanışmadık. Taraftarlarımızı üzdük. İstifaya da davet ettiler. İstifa en kolayı. Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, "Maç siyah beyaz bir film gibi oldu bugün. Kötü bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı bir tepki verdik. 5 hafta bitti ve galibiyetle tanışamadık maalesef. Parça parça iyi oynuyoruz. Sonuca ulaşamadık maalesef. Taraftarlarımızı da üzdük. İstifaya da davet ettiler. İstifa en kolayı. Hem oyuncu grubu hem de yönetimimiz güvendiği için buradayım. Yolumuza devam ediyoruz. Biraz sabretsinler. Eğer düzeltemezsek bu yolun sonu orası olacak. Zaten sıkıntılı bir süreçteyiz. Kötü günlerimizde birbirimize sarılmalıyız. Düzeltmek için elimden geleni yapacağım. 2 aydır buradayız ve tesislerden dışarı çıkmadım. İstifaya davet edildim ve çok normal. Biraz sabretsinler. Takımı güvendiğim noktaya getiremezsem ben gerekeni yaparım" diye konuştu.

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Yorumlar

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