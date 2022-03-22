Galatasaraylıları üzecek tablo!

Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray için gündeme flaş bir haber geldi. Sarı - kırmızılılar ikinci yarının başında takımdan ayrılan teknik direktör Fatih Terim yerine Domenec Torrent'i göreve getirmişti. İspanyol teknik direktör Galatasaray'a çare olamadı. Aslan, sadece ikinci devrede oynanan maçlar baz alındığında küme düşme hattında yer alıyor...



Galatasaray, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden erken kopan sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda etmişti.

TERİM SONRASI TORRENT GELMİŞTİ

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla Giresunspor'a iç sahada 1-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılmış, yerine İspanyol teknik direktör Domenec Torrent getirilmişti.

İkinci yarıda Fatih Terim ile 1, Torrent ile 10, toplamda 11 maça çıkan sarı - kırmızılılarda ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil.

İKİNCİ YARI PUAN DURUMUNDA KÜME DÜŞME HATTINDA

Bu 11 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılan Galatasaray, 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alarak 11 puan toplayabilmişti.

Galatasaray sadece ikinci yarının puan durumu baz alındığında 11 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattının tam olarak içinde bulundu. Sarı - kırmızılıların bir üstünde 17. sırada aynı puanla Altay yer alırken, 19. sırada Çaykur Rizespor, 20 sırada ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer buldu.

İŞTE SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARININ PUAN DURUMU

Trabzonspor: 24 puan

Kasımpaşa: 23 puan

Alanyaspor: 21 puan

Fenerbahçe: 21 puan

Antalyaspor: 19 puan

Adana Demirspor: 18 puan

Beşiktaş: 18 puan

Konyaspor: 16 puan

Karagümrük: 16 puan

Hatayspor: 15 puan

Başakşehir: 14 puan

Sivasspor: 14 puan

Giresunspor: 13 puan

Gaziantep FK: 12 puan

Göztepe: 12 puan

Altay: 11 puan

Galatasaray: 11 puan

Rizespor: 9 puan

Yeni Malatyaspor: 5 puan