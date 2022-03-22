Galatasaraylıları üzecek tablo!
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray için gündeme flaş bir haber geldi.
Bu sezon beklentilerin altında kalan Galatasaray için gündeme flaş bir haber geldi. Sarı - kırmızılılar ikinci yarının başında takımdan ayrılan teknik direktör Fatih Terim yerine Domenec Torrent'i göreve getirmişti. İspanyol teknik direktör Galatasaray'a çare olamadı. Aslan, sadece ikinci devrede oynanan maçlar baz alındığında küme düşme hattında yer alıyor...
Galatasaray, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden erken kopan sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne ise son 16 turunda Barcelona'ya elenerek veda etmişti.
TERİM SONRASI TORRENT GELMİŞTİ
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla Giresunspor'a iç sahada 1-0 kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılmış, yerine İspanyol teknik direktör Domenec Torrent getirilmişti.
İkinci yarıda Fatih Terim ile 1, Torrent ile 10, toplamda 11 maça çıkan sarı - kırmızılılarda ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değil.
İKİNCİ YARI PUAN DURUMUNDA KÜME DÜŞME HATTINDA
Bu 11 maçın 4'ünden galibiyetle ayrılan Galatasaray, 6 mağlubiyet, 2 de beraberlik alarak 11 puan toplayabilmişti.
Galatasaray sadece ikinci yarının puan durumu baz alındığında 11 puanla 18. sırada yer alarak küme düşme hattının tam olarak içinde bulundu. Sarı - kırmızılıların bir üstünde 17. sırada aynı puanla Altay yer alırken, 19. sırada Çaykur Rizespor, 20 sırada ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor yer buldu.
İŞTE SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARININ PUAN DURUMU
Trabzonspor: 24 puan
Kasımpaşa: 23 puan
Alanyaspor: 21 puan
Fenerbahçe: 21 puan
Antalyaspor: 19 puan
Adana Demirspor: 18 puan
Beşiktaş: 18 puan
Konyaspor: 16 puan
Karagümrük: 16 puan
Hatayspor: 15 puan
Başakşehir: 14 puan
Sivasspor: 14 puan
Giresunspor: 13 puan
Gaziantep FK: 12 puan
Göztepe: 12 puan
Altay: 11 puan
Galatasaray: 11 puan
Rizespor: 9 puan
Yeni Malatyaspor: 5 puan