Galatasaraylılara müjde! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de gözünü şampiyonluğa diken Galatasaray, iç transferde bir hamle daha yaptı. Birkaç gün önce Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar şimdi de Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA İŞLEM TAMAM

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt, Galatasaray'la temaslarından kısa süre içinde sonuç aldı. Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile yeni kontrat konusunda el sıkıştı.

YENİ MAAŞI 20 MİLYON TL

Habere göre Kerem Aktürkoğlu'nun yeni ücreti 20 milyon TL oldu. Galatasaray'ın milli futbolcuyla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacağı bildirildi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon çıktığı toplam 33 maçta 10 gol, 8 asistlik katkı verdi.

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