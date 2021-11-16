  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı
Spor

Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, ocak ayında sahalara dönebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:22:00 -
Galatasaraylı Elabdellaoui, ocak ayında futbola dönebileceğini açıkladı

Elabdellaoui, Twitter hesabından "Güzel bir gün" başlığıyla yaptığı açıklamada, son 11 ayın hayatının en zor dönemi olduğunu belirterek, kaza sonrası hiç görmediği ve yüzünün tamamen yandığı bilgisini verdi.

Önce sol gözünün açıldığını, sağ gözünün ise göz kapağının onarılması, kök hücre ve kornea naklinin ardından normale döndüğünü anlatan Elabdellaoui, "Şu an çok iyi hissediyorum ve doktorlarım ocak ayından itibaren sahalara dönmem için yeşil ışık yaktı." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray Kulübü yönetimi, teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, sağlık ekibi, takım arkadaşları ve taraftarlara, desteklerinden ötürü teşekkür etti.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı
Gündem

Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Havalimanında yapılan operasyonda, ABD'den gelip ülkemizi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e gidecek olan ve Interpol tarafı..
Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi
Kadın - Aile

Şıhıl mahşi tarifi, nasıl yapılır? Kolay şıhıl mahşi tarifi

Hatay’da yapılan bu dolma, dolmaların şahı olarak adlandırılır.
Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia
Ekonomi

Altın almak isteyenler ve elinde altın bulunanlar dikkat! Çarpıcı iddia

Teknik Analiz Uzmanı Tunç Şatıroğlu, altına yatırım yapmak isteyenleri ve elinde altın olanları uyardı, iddialarını paylaştı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay