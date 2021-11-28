  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapılacak maçın kadrosu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:17:00 -
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maç kadrosu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim, Malatya'ya götürülecek kadroda sakatlıkları bulunan Arda Turan ile Sacha Boey'un yanı sıra Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk'e yer vermedi.

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Marcao, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!
Yaşam

Gördüğü yılanın fotoğrafını çekmek isterken olanlar oldu!

Yaban hayatına meraklı İngiliz Ewan Wilson kız arkadaşı ile seyahat ederken bir yılan gördü. Merakına yenik düşüp gördüğü yılanı eline alan..
Bakan Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması! 'Detay vermeyeceğim ama...'
Gündem

Bakan Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması! 'Detay vermeyeceğim ama...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mersin'de ölü olarak bulunan Müslüme Yağal'la ilgili yaptığı açıklamada, "Detay vermeyeceğim am..
Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı
Gündem

Müslüme'nin ölümünden sorumlu Hasan Yağal'ın bir rezilliği daha ortaya çıktı

Türkiye’yi ayağa kaldıran rezil olayda, 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal’ın, gelinine tecavüzünden d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay