0553 313 94 23

Galatasaray'ın yeni golcüsü Premier Lig'den!

Teknik patron Fatih Terim'in raporu doğrultusunda kadrosuna golcü oyuncu katmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, Watford'un yıldızı Stefano Okaka'ya kanca attı.

09 Temmuz 2019 Salı 14:10
Galatasaray'ın yeni golcüsü Premier Lig'den!

Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Senegalli oyuncunun yerini Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi ile doldurmayı planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Sarı-Kırmızılılar, Kosovalı forveti ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Bu olay sonrasında rotasını yurt dışına çeviren Cim Bom, menajerler aracılığıyla önerilen Watford’un Nijerya asıllı İtalyan golcüsü Stefano Okaka’yı gündemine aldı.

Şampiyonlar Ligi faktörü

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Udinese’de kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki golcü için Watford’a 3 milyon euro önerildi. Ancak, İngiliz ekibi Okaka için Galatasaray’dan 5 milyon euro istedi. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar’ın İtalyan golcü için üst limiti 3.5 milyon euro. Oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle G. Saray’a sıcak bakması da Cim Bom’un pazarlıklarda elini güçlendiriyor.

Kiralık olarak gelebilir

Transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor… Watford, eğer bonservis bedelinde indirime gitmezse bu kez satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapılacak. Aksi bir durum yaşanmaması halinde İtalyan santrfor gelecek yıl Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Kariyerine Cittadella takımında başlayan Okaka, Waford ve Udinese’nin dışında Roma, Modena, Brescia, Fulhma, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria ve Anderlecth’te oynadı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:10
  1. Rize
  2. Galatasaray
  3. Stefano Okaka
  4. Watford
  5. İngiltere Premier Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havuzlardan kaynaklanan risklere dikkat!
    1. Havuzlardan kaynaklanan risklere..
    2. AK Parti Grup Başkanvekili..
    3. PKK’nın hain planı deşifre oldu
    4. Bu diyet bir haftada gözle görülür..
    5. Belediye Başkanı Aşgın başarılı..
    6. FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri..
    7. Dolar/TL 5,70’in altına indi
    8. "Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge..
    9. MEDAŞ Nevşehir’deki enerji..
    10. Bosna Hersek’ten FETÖ’cülerin iadesi..
    11. Konya Valisi Toprak’tan Yunak’a ziyaret
    12. Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde..
    13. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    14. Düzleştirici olmadan saç..
    15. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    16. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    17. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    18. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    19. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    20. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    21. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    22. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    23. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    24. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    25. Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi..
    26. Aynı günde iki genç kalplerine yenik..
    27. Göz tümörünü görmezden gelmeyin
    28. Sendika sessizliğini bozdu! 'İETT..
    29. Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol..
    30. (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!