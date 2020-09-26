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Spor Galatasaray’ın toplam borcu dudak uçuklattı!
Spor

Galatasaray’ın toplam borcu dudak uçuklattı!

Divan Kurulu Toplantısı sonuçlanan Galatasaray’da sarı kırmızılı ekibin toplam borcu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 20:12:00 - 2020-09-26 20:13:11
Galatasaray’ın toplam borcu dudak uçuklattı!

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerinde düşme gözlemlenen sarı kırmızılı kulüpte, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, ciddi gelir kaybı yaşadığını belirtti.

Kaan Kançal, kulübün toplam borcunun 1 milyar 808 milyon lira olduğunu belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, yaptığı açıklamada, “Geçen sezon pandemi sonrası oynadığımız maçlarda yaşadığımız yenilgi ve aldığımız talihsiz neticeler bizi şampiyonluktan uzaklaştırarak, ligi 6. sırada tamamlamamıza sebep oldu. Kaçırdığımız şampiyonluk neticesinde, UEFA ve yayın hakkı gelirlerinde ciddi kayıplara maruz kaldığımız ve kalacağımız maalesef bir gerçektir. Pandemi sebebiyle ciddi gelir kayıplarına maruz kalmaktayız. Kulübümüzün uğradığı gelir kaybı, UEFA ve yayın hakları gelir kayıpları haricinde yaklaşık 250-300 milyon lira civarındadır” ifadelerini kullandı.

Borcun detayları açıklandı

Kaan Kançal, toplantıda kulübün mali durumu hakkında bir sunum yaptı.

Sarı-kırmızılı yönetici, kulübün 30 Haziran 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 808,6 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kançal, kulübün 6 aylık dönem zararının ise 278,8 milyon lira olduğunu aktardı.

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