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Spor Galatasaray'ın 'savunma aklı' gitti gidiyor!
Spor

Galatasaray'ın 'savunma aklı' gitti gidiyor!

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen isimlerden biri de Marcao. Takımdan ayrılmak istediğini belirten Brezilyalı isme Villarreal'in ardından Nice de talip oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 15:18:00 -
Galatasaray'ın 'savunma aklı' gitti gidiyor!

Galatasaray'da geleceği merakla beklenen isimlerden biri de Marcao. Takımdan ayrılmak istediğini belirten Brezilyalı isme Villarreal'in ardından Nice de talip oldu.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun peşini Avrupa kulüpleri bırakmıyor... Yıldız stoperin son talibi ise Fransa'nın köklü kulüplerinden Nice...

Fransız kulübü, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile iletişe geçip tekliflerini iletti. Ancak Elmas, 11 Haziran'da başkanlık seçimi olacağını ve transferle ilgili kararı yönetimin vereceğini söyledi. Fransızlar, Marcao için 12 milyon euroyu gözden çıkardı.

Daha önce Villarreal'den de teklif alan Marcao için yeni yönetimin vereceği karar merak ediliyor.

 

4 milyon euroya geldi
Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Brezilyalı stoper, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi. 1 gol kaydetti.

Marcao, 2019 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer edildi. Cimbom, Portekiz ekibine bu transfer için 4 milyon euro ödedi. 3 yıl önce 2 milyon euro değeri olan Marcao'nun şimdiki değeri ise 14 milyon euro...

Marcao'nun ismi Atalanta, Lazio, Napoli ve Villarreal gibi kulüplerle de anılıyor.

 

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