Galatasaray’ın kovduğu Tudor İtalya’yı salladı!

Türkiye’de hocalara sabır gösterilmemesi ve zaman tanınmaması, büyük potansiyel taşıyan isimlerin kaybedilmesine neden oluyor. Bunun en büyük örneklerinden biri Igor Tudor oldu.

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Igor Tudor, yaklaşık iki ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekibi Lazio'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Lazio, Tudor'un önderliğinde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 16 puan alan Serie A takımı, şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.

Tudor'un takımı, başkent derbisinde Roma'ya 1-0 yenilirken, Monza ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Hırvat çalıştırıcı, Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarında ise 3 puan sevinci yaşadı.