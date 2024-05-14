  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Galatasaray’ın kovduğu Tudor İtalya’yı salladı!
Yerel

Galatasaray’ın kovduğu Tudor İtalya’yı salladı!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 11:16:00 -
Galatasaray’ın kovduğu Tudor İtalya’yı salladı!

Galatasaray’ın eski teknik direktörlerinden Igor Tudor, yaklaşık 2 ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile müthiş başarı elde etti.

Türkiye’de hocalara sabır gösterilmemesi ve zaman tanınmaması, büyük potansiyel taşıyan isimlerin kaybedilmesine neden oluyor. Bunun en büyük örneklerinden biri Igor Tudor oldu.

Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Igor Tudor, yaklaşık iki ay önce başına geçtiği İtalya Serie A ekibi Lazio'daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Lazio, Tudor'un önderliğinde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 7 maçta 16 puan alan Serie A takımı, şampiyonluğu garantileyen Inter ile birlikte bu süreçte en çok puan toplayan takım oldu.

Tudor'un takımı, başkent derbisinde Roma'ya 1-0 yenilirken, Monza ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Hırvat çalıştırıcı, Juventus, Salernitana, Genoa, Hellas Verona ve Empoli maçlarında ise 3 puan sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!

Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı
Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı

Spor

Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı

Galatasaray'da hedef yeni rekor!
Galatasaray'da hedef yeni rekor!

Spor

Galatasaray'da hedef yeni rekor!

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk özrü...
Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk özrü...

Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisinde şampiyonluk özrü...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resimsiz isim

Güneş Batı'dan doğmaya doğru gidiyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23