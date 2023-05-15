Galatasaray'ın kiralık golcüsüne büyük şok! Yine LGBT dayatması...

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'te kiralık olarak forma giyen golcüsü Mustafa Muhammed, LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almadı.

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse deplasmanına konuk olan Nantes'ta beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız ekibinin Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mustafa Muhammed, karşılaşma öncesi kadro dışı kaldı.

Mısırlı golcünün kadroya alınmama sebebinin LGBT+ sembolü olan formayı giymeyi reddettiği olduğu öğrenildi.

Nantes'ta bu sezon toplam 49 maçta süre alan Mustafa Muhammed, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.

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