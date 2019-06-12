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Galatasaray'ın borcu 3 milyar 19 milyon lira

- Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu duyuruldu

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
Galatasaray'ın borcu 3 milyar 19 milyon lira


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğu açıklandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basketbol salonunda gerçekleştirilen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün brüt borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğunu dile getirdi.

Galatasaray'ın 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğu açıklanmıştı.



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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:49
  1. borç
  2. Florya Metin Oktay Tesisleri
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Kulübü
  5. Kaan Kançal

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