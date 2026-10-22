Kenan Alpay davasında skandal

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek döneminde yargı altın çağını yaşarken, bazı hakimlerden zaman zaman hukuka duyulan güveni zedeleyecek hatalar da geliyor. Bağımsız yargıya gölge düşürecek ve hakimlik meslek etiğiyle bağdaşmayacak telafisi güç hatalardan birine de İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nde imza atıldı. Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2024 seçimlerinde CHP’ye geçtiğinde, düşüncelerinden dolayı hakkında soruşturma açılan Sosyal Çalışmacı kadrosunda çalışan gazeteci-yazar Kenan Alpay’la ilgili davada skandala imza atıldı. X hesabından Atatürk eleştirisi yaptığı gerekçesiyle, CHP’li Sinem Dedetaş tarafından görevden uzaklaştırılan Kenan Alpay’ın açtığı iptal davasında, gerekçeli karar açıklandı. Alpay’ın talebini reddeden mahkemenin gerekçesine “Kes, yapıştır” ifadeler konulduğu ortaya çıktı..

ALPAY’I “MÜHENDİS” YAPTILAR

İstanbul 14. İdare Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, davacı konumunda olan ve Üsküdar Belediyesi’nde sosyolg olarak çalışan gazeteci Kenan Alpay’ın, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde Mühendis olarak görev yaptığının belirtildiği bölüm “Pes” dedirtti. Çok geçmeden ilgili bölümün kopyala yapıştır yöntemiyle dosyaya eklendiği anlaşıldı. Mahkeme heyetinin, Kenan Alpay ile hiçbir ilgisi olmayan, K.çekmece’deki bir parkın tadilatı esnasında PKK renk ve sembollerini andıran materyaller kullanıldığı için görevden uzaklaştırılan Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şerafettin Mataracı’nın davacı, İstanbul Valiliği’nin davalı olduğu 2021/56 esas ve 2021/944 karar numaralı dosyadan kopyaladığı ifadeleri Üsküdar Belediyesi’ne karşı açılan dosyanın kararına yapıştırdığı ortaya çıktı. Ciddiyetten uzak şekilde yapılan ekleme ve maddi hatalar, mahkeme heyetinin laubaliliğini ve işine özen göstermediğini ortaya koydu. Neyin kopyalanıp nereye yapıştırdığının bile fark edilmediği her iki dosyaya bakan mahkeme heyetinin başında ise Hakim Çetin Özhan’ın olması dikkat çekti.

BÖYLE LAUBALİLİK GÖRÜLMEDİ

İbretlik durum, mahkeme heyetinin davaya ehemmiyet vermediğini gösterirken Kenan Alpay, “ Birincisi ben Küçükçekmece Belediyesi’nde çalışmıyorum. İkincisi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli değilim. Üçüncüsü ben Mühendis değil, Sosyal Çalışmacı kadrosundayım. Maşallah mahkeme heyeti çalışmaktan öylesine bitap düşmüş, o kadar uykusuz kalmış ki, nereden neyi kopyalayıp yapıştırdığını bile fark edememiş. Yapılan hata, apandisti patlayan bir hastanın ameliyat sırasında safra kesesinin alınması gibi korkunç bir kazayı andırıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Alpay, bu ciddiyetsizliğin hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.