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Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme! 12 şüpheli daha tutuklandı
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Fon soruşturmasında sıcak gelişme! 12 şüpheli daha tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fon soruşturmasında sıcak gelişme! 12 şüpheli daha tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si çıkarıdlığı mahkeme tarafından tutuklandı. 4 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Zuhal Topaloğlu, Ahmet Haluk Güner, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz ve Yasemin Yılmaz emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

 

Savcılık ifadeleri alınan 16 şüpheli nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Mahkeme, şüphelilerden Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Hakan Avdan, Konuralp Özkan, Metin Kartal Emür, Osman Uçar, Seyit Tahir Özek, Ahmet Haluk Güner, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ümit Yılmaz, tutuklama kararı verdi.

Şüphelilerden Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Zuhal Topaloğlu, Yasemin Yılmaz, hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

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