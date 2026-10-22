SP’li Atmaca büyük vebal altında! 600 bin dolar ödenen isim kim, açıkla!

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Bursa’da bir şirketin halka arz sürecinde 600 bin dolar rüşvet aldığı iddia edilen milletvekilinin AK Partili olduğu öne sürülerek günlerdir sürdürülen karalama kampanyası çöktü. İddianın kaynağı olan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, söz konusu şahsın partisini açıklamadı. Günlerdir AK Parti üzerinde tepinen muhalif medyanın algı operasyonu elinde patlarken, bizzat kemalist gazeteci Deniz Zeyrek, kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, milletvekilinin AK Partili veya CHP’li olmadığını söyledi. Vatandaşlar Saadet Partili Atmaca’ya, “O vekil kim, çık açıkla” çağrıları yaptılar.

GÜNLERDİR AK PARTİ DİYE TEPİNİYORLARDI!

Gazeteci Yüksel Baysal'ın, Saadet Partisi (SP) Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın bir sohbet toplantısındaki sözlerini köşesine taşımasıyla başlayan “600 bin dolarlık rüşvet” iddiası, malum şer odakları tarafından derhal AK Parti’yi hedef alan bir linç kampanyasına dönüştürüldü. Muhalif medya ve sosyal medya trolleri, hiçbir belge ve kanıta dayanmadan, rüşvet aldığı iddia edilen gizemli milletvekilinin AK Partili olduğu yalanı üzerinden üç gündür iktidara yönelik kirli bir algı operasyonu yürüttü.

ÇARK ETTİLER: "AK PARTİLİ DEĞİLMİŞ"

Ancak AK Parti'yi yıpratmak için yürütülen bu organize kumpas çok geçmeden çöktü. Gazeteci Deniz Zeyrek’in ulaştığı kaynaklar kirli balonu patlattı. Kulislere sızan son bilgilere göre, rüşvet aldığı iddia edilen 28. Dönem milletvekilinin AK Parti, MHP ya da Saadet Partisi ile hiçbir bağının olmadığı kesinleşti. Günlerdir “AK Partili vekil rüşvet aldı” diye yaygara koparanların, gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte derin bir sessizliğe bürünmesi dikkat çekti.

VEBALİ SAADET'Lİ MEHMET ATMACA'NIN BOYNUNDA!

Saadet Partili Mehmet Atmaca, buna rağmen rüşvetçi vekilin adını saklayarak bu iftira furyasına zemin hazırladı. Kendi başlattığı dedikodu dalgasıyla AK Parti'nin töhmet altında bırakılmasına çanak tutan Atmaca’nın, “Şirket zarar görmesin” bahanesinin arkasına sığınarak rüşvetçiyi gizlemesi büyük tepki topladı. Kamuoyunda ve siyaset kulislerinde, “Bu iftiranın ve sinsi algı operasyonunun tüm vebali, ismi bildiği halde susarak AK Parti'ye çamur atılmasına göz yuman SP’li Mehmet Atmaca’nın boynundadır” yorumları yapıldı.