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Spor Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi sarı kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 19:05:00 -
Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i belli oldu

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak giren ancak sonrasındaki 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, haftaya 7 puanla 4. sırada girdi.Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Christian Luyindama kart sınırında

Galatasaray savunmasının önemli ismi Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ligin ilk 4 haftasında 3 kez sarı kartla cezalandırılan Demokratik Kongolu stoper, Alanyaspor müsabakasında da sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Son 3 maçını kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 3 resmi maçta galibiyet alamadı.Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi. Galatasaray, ardından ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'de 9. randevu

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor İstanbul'da yapacakları maçla Süper Lig'de 9. kez birbirlerine rakip olacak.İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette Galatasaray ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Alanya temsilcisi, son karşılaşmalarında geçen sezon konuk ettiği rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.Geride kalan 8 maçta sarı-kırmızılı takımın 22 golüne, Alanya ekibi 10 golle yanıt verebildi.

Galatasaray ilk 11'i: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

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