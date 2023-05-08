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Spor Galatasaray'dan rakiplerine mesaj: 85 milyon bilir...
Spor

Galatasaray'dan rakiplerine mesaj: 85 milyon bilir...

Yeniakit Publisher
2023-05-08 22:55:00 -
Galatasaray'dan rakiplerine mesaj: 85 milyon bilir...

Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra İstanbul ekibinin "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntılayıp rakiplerine mesaj yolladı. Yapılan paylaşımda, "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar Mauro Icardi'nin penaltı golüyle Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Başakşehir'in paylaşımıyla cevap

Galatasaray, Başakşehir'ni maç öncesinde yaptığı paylaşımı alıntılayıp rakiplerine mesaj yolladı.

"Mayıslar bizimdir"

Başakşehir'in "Tünaydın, daha önce hiç 60 milyon kişinin desteğiyle uyanmamıştık" paylaşımını alıntılayan Galatasaray "85 milyon bilir, Mayıslar Bizimdir" mesajını yayımladı.


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