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Spor Galatasaray'dan Karagümrük hazırlığı
Spor

Galatasaray'dan Karagümrük hazırlığı

Süper Lig'de çok zorlu bir dönem geçiren Galatasaray, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 14:38:00 -
Galatasaray'dan Karagümrük hazırlığı

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, top kapma ve pas çalışmasının ardından pozisyon sonlandırma üzerinde durulduğu bildirildi.

İdmanın yarı sahada gruplar halinde baskı ve atak sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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