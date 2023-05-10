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Spor Galatasaray'dan büyük rekor! Müthiş gelir kulübün kasasında
Spor

Galatasaray'dan büyük rekor! Müthiş gelir kulübün kasasında

Yeniakit Publisher
2023-05-10 15:25:00 -
Galatasaray'dan büyük rekor! Müthiş gelir kulübün kasasında

Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda.

Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda.

Başakşehir maçı hafta içi oynanmasına rağmen Nef Stadyumu'nda 47 binden fazla taraftar vardı.

Bu sezon iç sahada 46 bin ortalama yakalayan Galatasaray, en fazla tribün doluluk (yüzde 88) oranına sahip kulüp konumunda.

Şampiyonluk havasına giren taraftarlar bir süre önce yenilemeye sunulan kombinelere büyük ilgi gösterdi.

Kısa sürede 27 bin kombine kart yenilendi ve Galatasaray'ın kasasına 320 milyon TL sıcak para girdi.
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Yüzde 400'e yakın zam yapılmasına rağmen bu sezonki tribün geliri şimdiden 3'e katlandı ve kulüp rekoru kırıldı.

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