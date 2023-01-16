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Spor Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...
Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...

Galatasaray'da son haftalarda performansı artan Kerem Aktürkoğlu'na Alman devi Dortmund talip oldu. Avrupa'da forma giymek istediğini her röportajında dile getiren yıldız oyuncunun artan performansının ardından talipleri arttı. Kerem'i ciddi anlamda isteyen Dortmund, sezon sonu için devreye girdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 14:03:00 -
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na dünya devi talip oldu! Rakipleri bile korkutucu...

Galatasaray'da son haftalarda performansı artan Kerem Aktürkoğlu'na Alman devi Dortmund talip oldu. Avrupa'da forma giymek istediğini her röportajında dile getiren yıldız oyuncunun artan performansının ardından talipleri arttı. Kerem'i ciddi anlamda isteyen Dortmund, sezon sonu için devreye girdi.

Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Geçtiğimiz sezon takımdan ayrılma noktasına gelen ve ikna edilmesinin ardından sözleşme yenileyen Kerem'e bu sezon da talip çıktı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya ve Nice tarafından istenen Kerem'e bu kez dünya devi talip oldu. Potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmasıyla bilinen Dortmund'un Kerem'e talip olması oyuncu tarafını bir hayli sevindirdi. Zor bir lig olan Almanya'da oynamayı tercih eden Kerem, şimdiden bir hayli heyecanlandı.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray yönetimi 15 milyon Euro istiyor. Bu rakamın altında yapılacak herhangi bir teklifi kabul etmeyecek sarı-kırmızılılar şimdiden niyetini belli etti.

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