  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:18:54 -
Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden, dar alan oyunları üzerinde durulan idmanın ana bölümünde, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlıkları devam eden Christian Luyindama ve Radamel Falcao'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
ABD askeri çekilirken İtalya yerini dolduruyor
Dünya

ABD askeri çekilirken İtalya yerini dolduruyor

ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını azaltacağını açıklaması sonrası bu ülkedeki konumu hakkında yorum yapan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay