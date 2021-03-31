  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da hangi futbolcular korona oldu?
Spor

Galatasaray'da hangi futbolcular korona oldu?

Galatasaray'da koronoya yakalanan futbolcular kim? Galatasaray iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Pek çok kişi hangi futbolcuların koronaya yakalandığını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray'da hangi futbolcular korona oldu? Galatasaray'da korona olan futbolcular?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 17:14:00 -
Galatasaray'da hangi futbolcular korona oldu?

Galatasaray’da koronavirüs paniği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp iki futbolcunun koronaya yakalandığını duyurdu. Peki, kim korona oldu?

Galatasaray'da hangi futbolcular korona oldu?

Galatasaray Kulübü, milli takımlara giden 2 futbolcusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım kamplarında bulunan ve Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine alınan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp testi pozitif çıkan futbolcuların isimlerini paylaşmadı.

TFF 1.Lig'de VAR uygulanıyor mu? 1. Lig'e VAR olacak mı?
TFF 1.Lig'de VAR uygulanıyor mu? 1. Lig'e VAR olacak mı?

Spor

TFF 1.Lig'de VAR uygulanıyor mu? 1. Lig'e VAR olacak mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme!
Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da önemli bir gelişme yaşandı. Yerli otomobil TOGG'un şasi partneri Horiba Mira olarak duyuruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi

Her geçen gün akılalmaz muhalefeti ve hükümete yönelik suçlamaları ile gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kar..
İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da İcra Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu kamu görevlisi 26 kişi gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay