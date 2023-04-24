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Spor Galatasaray'da Gomis için karar çıktı
Spor

Galatasaray'da Gomis için karar çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-24 19:41:00 -
Galatasaray'da Gomis için karar çıktı

Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis toplantısında af kararı çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da karşılaşma sonrası Okan Buruk'un yaptığı açıklamalar ve Gomis'in cevabı gündemi salladı.

"Oynamak istemiyorum"

Teknik Direktör Okan Buruk, "Galatasaray forması giymek istemediğini ve artık bunun bir gurur meselesi olduğunu söyledi" açıklamasını yapmıştı.

"Duyduklarıma şaşırdım"

Gomis de sosyal medya hesabından, "Hakkımdaki iddiaları dinledim, oldukça şaşırdım. Sırt ağrım vardı. Soyunma odasındakiler medyada konuşulmamalı" cevabını verdi.

Af çıktı

DHA'nın haberine göre Okan Buruk, Erden Timur ve futbolcularla bir araya gelen Özbek, Gomis ile ilgili sorunu çözdü. Özür dileyen Fransız golcünün yarınki antrenmanda takımla çalışması bekleniyor.
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