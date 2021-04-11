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Spor Galatasaray'da deprem! Hastaneye kaldırıldılar
Spor

Galatasaray'da deprem! Hastaneye kaldırıldılar

Süper Lig'in 34. Haftasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da bugün yapılan antrenmanda talihsiz bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 14:50:00 -
Galatasaray'da deprem! Hastaneye kaldırıldılar

Galatasaray'ın bugün yapılan antrenmanında Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. İki futbolcu da hastaneye kaldırıldı.

İlk gelen bilgiye göre iki oyuncuda da ciddi bir durum bulunmuyor. Tedbir amaçlı olarak iki futbolcuya hastanede tetkikler yapılacak.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına salı günü saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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