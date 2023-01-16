Galatasaray'da büyük şok! Sezon sonu kesin olarak ayrılıyor...

Sezon başında Arsenal'dan 6 milyon Euro gibi bir bedele transfer edilen Lucas Torreira performansıyla kısa sürede kendine aşık etmişti. Piyasa değeri 15 milyon euro olan oyuncuya birçok Avrupa kulübü talip oldu. Sarı-kırmızılı takımın başında gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncusu olan Torreira, İspanyol ekibi Valencia'ya sezon sonunda transfer olacağı öğrenildi.

Transfer döneminin son günlerinde takıma katılan Lucas Torreira taraftarları şaşırtmıştı. Arsenal'da gösterdiği performansla büyük bir sıçrama yapan Torreira'nın Galatasaray hikayesi pek de uzun sürmeyecek...

Valencia ile görüşme halinde olan Torreira, sezon sonunda Galatasaray'dan kolaylık isteyerek takımdan ayrılacak. Menajerinin geçmişte yaptığı açıklamalarla da takımdan ayrılacağı kesin olarak gözüken Torreira'dan gelen bu haber sarı-kırmızılılarda keyifleri tamamen kaçırdı.

Galatasaray formasını kısa sürede sahiplenen ve saha içindeki karakteriyle taraftarı kendine aşık eden Lucas Torreira, Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Lucas Torreira'nın İspanyol devi ile görüştüğü iddia edildi.