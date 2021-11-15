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Spor Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı
Spor

Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı

Sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan büyük umutlarla kiralanan 21 yaşındaki ön libero Gustavo Assunçao camiada ve teknik heyette büyük hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Brezilyalı ön libero ile devre arasında yolların ayrılması düşünülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:24:00 -
Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı

Sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan büyük umutlarla kiralanan 21 yaşındaki ön libero Gustavo Assunçao camiada ve teknik heyette büyük hayal kırıklığına sebebiyet verdi. Brezilyalı ön libero ile devre arasında yolların ayrılması düşünülüyor.

Sezon başında Famalicao'dan satın alma opsiyonlu 100 bin Euro bedel ile kiralanan 21 yaşındaki ön libero, Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.

Orta sahaya takviye çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, devre arasında Gustavo Assunçao ile yollarını ayırmayı planlanıyor.

Gustavo Assunçao, şu ana dek Süper Lig'de yalnızca 135 dakika süre alabildi.

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