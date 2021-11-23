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Spor Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi
Spor

Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri belli oldu. Yapılan açıklamada Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir, PFDK'ya sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:41:00 -
Galatasaray'da Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, PFDK sevklerini açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-kırmızılı ekipten teknik direktör Fatih Terim, yönetici Rezan Epözdemir ve başkan Burak Elmas PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray'da 3 ismin PFDK'ya sevki açıklandı. Fenerbahçe'den ise herhangi bir sevk gerçekleşmedi.

İşte PFDK sevkleri:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.11.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri, Futbol Disiplin Talimatı m.46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Burak Elmas

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı BURAK ELMAS'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Rezan Epözdemir

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi REZAN EPÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakem soyunma odası koridorundaki Sportmenliğe Aykırı Hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 23.11.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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