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Spor Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:48:17 -
Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sarı-kırmızılı futbolcular, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı.

Yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Taylan Antalyalı, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, milli takım dönüşü dün adaptasyon çalışması yapan Radamel Falcao çalışmanın tamamında yer aldı.

MR sonucunda olumsuz bulguya rastlanmayan ve yorgunluğa bağlı ağrıları nedeni ile dünü tedaviyle geçiren Omar Elabdellaoui, bugün kondisyonerler eşliğinde salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını yarın yaparak kampa girecek.

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