11 Eylül saldırılarına 27 yıl sonra yargılama... İşte Amerikan adaleti!

ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Michael Schrama, 11 Eylül saldırılarının azmettiricisi olmakla suçlanan Halid Şey Muhammed ve beraberindeki Velid Muhammed Salih Mübarek bin Attaş, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi ile Ali Abdul Aziz Ali’nin 5 Haziran 2028’de askeri mahkemede yargılanmaya başlayacağını ifade etti. Savcılar davanın 2027’de görülmesini talep ederken, Schrama "bunun çok erken" olduğunu ifade etti.

Anlaşma çiğnenmişti

Temmuz 2024’te Muhammed ve Velid Muhammed Salih Mubarak bin Attaş ile Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, askeri savcılarla bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre Muhammed ve diğer sanıklar 2 bin 976 kişinin öldürülmesi de dahil olmak üzere tüm suçlamaları kabul edecek ve karşılığında idam cezasından vazgeçecekti.

Muhammed, Guantanamo’da ömür boyu hapis cezası çekecekti. Ancak anlaşma, 11 Eylül saldırından hayatını kaybedenlerin ailelerinin tepkisini çekmiş, birkaç gün sonra dönemin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin anlaşmayı iptal etmişti. Sanıkların avukatlarının itiraz etmesinin ardından Başkan Joe Biden yönetimi daha sonra anlaşmayı engelleme girişiminde bulunarak konuyu federal mahkemeye taşımıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında Washington DC’deki bir federal temyiz mahkemesi, Austin’in anlaşmayı iptal etmeye "yetkisi dahilinde" hareket ettiğine karar vermişti.

2003’te yakalanmıştı

Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül 2001’de kaçırılan yolcu uçaklarının New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne ve ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) çarpmasına ilişkin planı organize etmekle suçlanıyor. Halid Şeyh Muhammed 2003 yılında yakalandı ve 2006 yılından beri Küba’daki Guantanamo Körfezi’nde askeri gözaltı tesisinde tutuluyor. Diğer 3 kişi de aynı tesiste bulunuyor.