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Spor Galatasaray'a Marcao için dev teklif!
Spor

Galatasaray'a Marcao için dev teklif!

Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da birkaç oyuncun ortaya koyduğu oyun yüzleri güldürmüştü.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 13:35:00 -
Galatasaray'a Marcao için dev teklif!

Geride bıraktığımız sezonda gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da birkaç oyuncun ortaya koyduğu oyun yüzleri güldürmüştü.

Galatasaray, 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanırken oyuncularına da birçok teklif gelmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılıların yıldız isimlerinden Marcao'nun peşini Avrupa'nın önemli kulüpleri bırakmıyor.

DEVLER PEŞİNDE
Napoli, Roma ve Atalanta'nın ardından İspanya La Liga'nın iddialı ekiplerinden Villarreal de Marcao için harekete geçti.

VILLARREAL'DEN 16 MİLYON EURO
İspanyol ekibi Sambacı yıldız için 16 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Galatasaray Yönetimi'nin şu an için teklifi beklettiği ve seçim sonrası yeni başkanın karar vereceği belirtildi.

YENİ YÖNETİME SICAK PARA LAZIM
Bilindiği gibi Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetime sıcak para lazım... Bu yüzden de Marcao'nun satışına onay verileceği tahmin ediliyor. Brezilyalı yıldız Galatasaray'a geldikten kısa süre sonra ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettirmişti.

4 MİLYON EURO'YA GELDİ

Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan 25 yaşındaki başarılı stoperin sarı - kırmızılılar ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Marcao geride kalan sezonda 38 maçta 1 gol kaydetti. Sambacı yıldız, 2019 yılında Chaves'ten 4 milyon Euro'ya transfer edildi.

 

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