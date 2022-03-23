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Spor Galatasaray'a kötü haber! Sezonu kapattı
Spor

Galatasaray'a kötü haber! Sezonu kapattı

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’nda Galatasaray Nef'in bu akşam MHP Riesen Ludwigsburg oynadığı maçta aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncu DeVaughn Akoon-Purcell sezonu sezonu kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:38:00 -
Galatasaray'a kötü haber! Sezonu kapattı

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu akşam oynanan MHP Riesen Ludwigsburg karşılaşmasında aşil tendonunda kopma meydana gelen oyuncumuz DeVaughn Akoon-Purcell sezonu kapatmıştır. Cuma günü sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de ameliyat olacak sporcumuza geçmiş olsun diyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini diliyoruz" denildi.

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