Faroe Adaları Teknik Direktörü Hakan Ericson kimdir, nerelidir? Hakan Ericson'dan Türkiye itirafı!

Hakan Ericson kimdir, Faroe Adaları teknik direktörü kim, nerelidir, kaç yaşında? Hakan Ericson Türk mü, neden Türk ismi kullanıyor?

Faroe Adaları teknik Direktörü Hakan Ericson'un Türk ismi olması dikkatleri onun kimliğine çevirdi. İsveçli bir insan neden Türk ismini kullanır?

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında yarın A Milli Takım'ı konuk edecek Faroe Adaları Milli Takımı'nın teknik direktörü Hakan Ericson, Türkiye karşısında sahalarında iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

Hakan Ericson, karşılaşmanın oynanacağı Torsvollur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına takımın orta saha oyuncularından Jakup Biskopsto Andreasen ile katıldı.

Ericson, yarın kendilerini zorlu bir maçın beklediğini belirterek, "Son maçımızda Litvanya ile deplasmanda berabere kalarak iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Sonuçtan memnunuz ama mutlu değiliz, kazanmak isterdik. Artık bir maçımız kaldı. Yarın maçta Türkiye, Litvanya'ya göre bize çok daha büyük bir baskı yapacaktır, bu nedenle iyi defans yapmalıyız. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Faroe Adaları Teknik Direktörü, Türkiye'nin Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığı maçın sorulması üzerine ise, "Sonuca biraz şaşırdık ama bu beklenebilir bir sonuçtu. Lüksemburg çok iyi bir takım. Türkiye'nin gücü çok daha fazla ama şu anda defansta sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Bu eksiklerinden biz de faydalanmayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 4-0 kaybettikleri maçta, çok iyi bir atmosfer olduğunun altını çizen Hakan Ericson, "Türkiye'de çok iyi bir atmosfer vardı. 38. dakikaya kadar 0-0'dı. İlk yarı 2-0 geride bitirdik. Formasyon değiştirdim, 5-3-2'ye döndüm ama bu iyi bir karar değildi. Fark daha fazla da olabilirdi, formasyon değişikliğini yapmasam daha iyi olabilirdi." şeklinde konuştu.

Hakan Ericson kimdir, Türk mü, nerelidir, kaç yaşında?

Jakup Biskopsto Andreasen de Litvanya ile berabere kalarak iyi bir sonuç aldıklarını aktararak, "Türkiye maçı için hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm gücümüzü ortaya koymak istiyoruz, kendi sahamızda taraftarımız da bizi destekleyecek. Yarınki maç umarım güzel geçer." ifadelerini kullandı.

Andreasen, Türkiye'nin savunmadaki sakat oyuncularıyla ilgili gelen bir soruyu ise, "Türkiye'nin çok fazla kaliteli oyuncusu var. Eksiklerin Türkiye için çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yerlerini doldurabilecek çok iyi isimler var." şeklinde yanıtladı.

Håkan Georg Ericson 29 Mayıs 1960 tarihinde İsveç'te dünyaya geldi.

İsveçli bir futbol menajeri ve Faroe Adaları milli takımının şu anki menajeridir.

Oyunculuk kariyeri boyunca Åby IF , FK Kick ve IK Sleipner için oynadı.

Eski İsveç milli takım koçu Georg Ericson'un oğludur.

HAKAN ERİCSON NEDEN TÜRK İSMİ KULLANIYOR

Başta Macaristan olmak üzere birçok kuzey Avrupa ülkesinde Hakan, Atilla gibi Türk isimlerine rastlamak mümkündür. Her yerde bu ismin, Magyar topraklarında (Macaristan'da cimriler için) faaliyet gösteren, yerli bir kadınla evlenen ve ailesini orada yetiştiren bir Osmanlı liderinden, oğullarından birine Hakan adını verirken, sizin gibi bir Osmanlı liderinden yayıldığına dair söylentiler var. zaten biliyor olabilir, "kral" anlamına gelir.

Daha makul açıklama olmasına rağmen, İskandinav kültürlerinde Hakan kelimesi modern Norveç Håkon veya Danimarkalı Hakon kelimesinden gelmektedir. İsmin anlamı tartışmalıdır, ancak olası bir anlam, hala kral veya hükümdar olarak alınabilen Eski İskandinav'dan "yüksek oğul" dır.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa kültürlerindeki etkileri yadsınamaz ve bu isim her iki yöne de gidebilecek bir şeydir.