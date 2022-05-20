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Spor Galatasaray sezonu 1 puanla kapattı
Spor

Galatasaray sezonu 1 puanla kapattı

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu 1 puanla kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:02:00 - 2022-05-20 22:04:50
Galatasaray sezonu 1 puanla kapattı

Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak sezonu 1 puanla kapattı.

9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Haji Wright’ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi. 16. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pulgar’ın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

30. dakikada Bünyamin Balcı’nın sağ kanattan ortasında kale önünde topu önünde bulan Wright’ın topuğuyla vuruşunda, Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Haji Wright’ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Haji Wright’ın pasında topla buluşan Doğukan’ın sert vuruşu az farkla dışarı çıktı. 50. dakikada Bünyamin’in sert ortasında Wright’ın kafa vuruşu auta gitti. 58. dakikada Babel’in pasında Berkan’ın kaleye tuşu Boffin’in kontrolünde dışarı çıktı. 59. dakikada Gomis’in pasında Halil’in dönerek vuruşu direğin dibinden auta gitti. 75. dakikada Van Aanholt’un ortasına iyi yükselen Halil Dervişoğlu’nun kafası dışarı çıktı.

78. dakikada Halil’le başlayan atakta, Kerem’in pasında Mustafa Muhammed’in tek vuruşu ağlara gitti: 1-1 84. dakikada Cicaldau’nun korner vuruşuna iyi yükselen Berkan’ın kafası az farkla yandan dışarı çıktı. 85. dakikada Pulgar’ın pasıyla topla buluşan Kerem’in sert vuruşu isabeti bulamadı.

88. dakikada Van Aanholt’un sol ayağıyla ceza sahası dışından sert vuruşunu Boffin güçlükle çeldi. Müsabakada başka gol olmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

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