Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 17 Kasım Salı günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.