Galatasaray olağanüstü kurultaya mı gidecek? Galatasaray ne zaman olağanüstü seçime gidecek?

Bu sezon ligde iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray kulübü şimdi de olağanüstü kongre ile sarsılıyor. Yıllık olagan genel kurul toplantısı 26 Mart Cumartesi günü sabah 10.00'da başladı. Burak Elmas ve üyelerin konuşmaları gece 00.00 sularına kadar sürdü. Oylamaya gece yarısından sonra geçildi. Oy verme işlemi sabah 05.30'da tamamlandı ve oy sayılı başladı.

Galatasaray olağanüstü kurultaya mı gidecek?

Galatasaray’da Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edildi. İdari açıdan ise ibra edilmedi. Bu şekilde Galatasaray 30 gün içinde olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçime katılamayacak.

Galatasaray ne zaman olağanüstü seçime gidecek?

Galatasaray Kulübü'nün yeni oluşturulan tüzüğünde, "Kulüp başkanı ve yönetim kurulunun görevleri" başlığı altında yer alan 87,22. maddesi, "Genel Kurul'ca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama (ibra) durumunda en geç 30 gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak" şeklinde hüküm içeriyor. İbra edilmemesinin ardından açıklama yapan Burak Elmas, "Bizler bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hemen acilen önümüzdeki hafta tüzüğümün gereği vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.

Galatasaray'da Burak Elmas dönemi mali ve idari oylama sonuçları:

Mali oylama sonuçları:

- Oy: 1385

- İbra: 718

- İbrasızlık: 638

- Çekimser: 29

İdari oylama sonuçları:

- Oy: 1383

- İbra: 566

- İbrasızlık: 801

- Çekimser: 16