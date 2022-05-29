Galatasaray, o cevapla topu 90'a taktı! Bu, kapaktan da öte bir şey

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Paris'te oynanan maçta rakibi Liverpool'u Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 mağlup eden Real Madrid oldu.

Karşılaşma sonrasında İspanyol devinin twitter hesabından birçok tweet atıldı. Bunlarda bir tanesi de "Biz final oynamayız, kazanırız" ifadesiydi.

Bu ifade temsilcimiz Galatasaray'ın dikkatini çekti.

Sarı kırmızılı kulüp, Real Madrid'in bu tweet'ine cevap olarak 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde Real Madrid'i yenerek kupayı aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü: "Tebrikler ama emin misiniz?"