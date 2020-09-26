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Spor Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı
Spor

Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Nesine.com, sarı-kırmızılı futbol takımının forma kol sponsoru oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-26 16:36:54 -
Galatasaray, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, Nesine.com ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Nesine.com, Galatasaray'ın 'Resmi Bahis Sponsoru' olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma kol sponsoru oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Nesine.com logolu formaların yarın Fenerbahçe ile yapılacak derbide ilk kez giyileceği aktarıldı.

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