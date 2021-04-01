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Spor Galatasaray maçına atanmıştı! Fırat Aydınus'tan kötü haber
Spor

Galatasaray maçına atanmıştı! Fırat Aydınus'tan kötü haber

833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan ve Hatayspor - Galatasaray maçını yönetmesi beklenen Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu yüzden maçtan alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 12:06:00 -
Galatasaray maçına atanmıştı! Fırat Aydınus'tan kötü haber

833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Hatayspor - Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, Aydınus yerine kısa süre içerisinde yeni bir hakem ataması gerçekleştirecek.

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