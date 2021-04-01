Galatasaray maçına atanmıştı! Fırat Aydınus'tan kötü haber
833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan ve Hatayspor - Galatasaray maçını yönetmesi beklenen Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu yüzden maçtan alındığı belirtildi.
833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Hatayspor - Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, Aydınus yerine kısa süre içerisinde yeni bir hakem ataması gerçekleştirecek.