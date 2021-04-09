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Spor Galatasaray maçı öncesi korona krizi
Spor

Galatasaray maçı öncesi korona krizi

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Karagümrük'te koronavirüs krizi patlak verdi. Kulüpten yapılan açıklamada Borini ve Biglia'nın test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:49:00 -
Galatasaray maçı öncesi korona krizi

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Karagümrük'te Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki futbolcu da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray maçı öncesi takımımıza yapılan Covid-19 testleri neticesinde Fabio Borini ve Lucas Biglia'nın test sonuçları pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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