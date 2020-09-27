Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Dünyada ilk 5'e giren bir derbi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Fenerbahçe ile derbi karşılaşmasını kazanmayı umduğunu söyledi.

Cengiz, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada ve kulübün internet sitesinde de çok değerli bir derbi mücadelesinde yer alacaklarını belirterek, "Dünyada ilk 5'e giren bir derbi.

Mücadeleyi sahada sürdürmek isteyen Cengiz, "Umarım dış etkenlerin, hakemlerin, fiziksel sakatlık koşullarının en aza indirildiği, hak edenlerin kazandığı ezici bir maç olur. Tabi içtenlikle Galatasaray'ın galip olmasını diliyorum. Umarım iyi bir derbi olur ki en iyisiyle kazanırız. "ifadelerini kullandı.

Türk halkının futbolu çok sevdiğini vurgulayan Cengiz, "Bu salgın süreç maalesef insanları evde ve dar çerçevede tuttu. İnsanlar haftada bir takımlarıyla mutlu ya da üzgün olmalıydı. Maalesef insanların üzüntüleri sevinçten fazla sürüyor. . Sanırım yaratılışımız böyle. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce bu süreç uzuyor. Bu değerli bir rakibimiz olunca tabii dahada artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir takımımız yenilse bile tek başına yürüyemeyecek. Her zaman onlarla birlikte olacağız. Ama elbette gerçekler var. Anadolu Efes bizi Avrupa'da çok iyi temsil eden bir takım. Bütçe farklılıklarına bakın, biz 2 milyon dolarız ve onlar bizim 10-15 katımız.Tüm branşlarda kendi kendine yeten bir finansal yapılanma içindeyiz.Ayrıca amatör branşlara verdikleri desteğin kendi kendine yeterlilik temelinde olmasını istiyorlar. Bankalar Birliği ile aylardır yaptığımız yeniden yapılanmada şubeler, futboldan amatör branşlara geçişin en aza indirilmesini istiyorlar. " Biz buna uymaya çalışıyoruz."

Cengiz, 4-5 yıl önce 30-35 milyon euroluk bütçeden 2 milyonluk bütçeye geldiklerine dikkat çekerek, "Bunun da yaklaşık 1.8 milyon euro, hem iddia hem de federasyon destekli." görüşlerine yer verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, maçların makul sayıda seyirci ile oynanmasını istediklerini sözlerine ekledi.