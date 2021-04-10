Galatasaray kazanmayı unuttu! Zirve yarışında yara aldı
Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 3 maça yükseldi.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1 sona erdi.
İlk yarıda iki takım da girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.
Fatih Karagümrük, Ndao'nun 60. dakikada kaydettiği golle öne geçti: 0-1. Bu gole hızlı cevap veren Galatasaray'da, Babel 62. dakikada skora eşitliği getirdi: 1-1. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Galatasaray'da Donk 79. dakikada, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.
Galatasaray bu sonucun ardından puanını 62'ye, Fatih Karagümrük ise 49'a çıkardı.
Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise aynı haftayı bay geçecek.